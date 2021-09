Russia, Youtube oscura i canali in lingua tedesca di Russia Today. Per Mosca è censura: 'La Germania ci dichiara guerra mediatica' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se poi non rimuoverà la restrizioni imposte a Russia Today, 'al più presto', Google - proprietaria del sito di video sharing , tramite la holding Alphabet - incorrerà in un richiamo formale e in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se poi non rimuoverà la restrizioni imposte a, 'al più presto', Google - proprietaria del sito di video sharing , tramite la holding Alphabet - incorrerà in un richiamo formale e in una ...

