Rottamazione col bonus tv | si può chiedere anche per la tv che non funziona?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Iltv sarà attivo fino al 31 dicembre 2022 per aiutare tutti coloro che, con l’arrivo del nuovo digitale terrestre, saranno costretti a rottamare il vecchio televisore per continuare a vedere regolarmente tutti i canali. Ma la domanda che in molti si fanno è la seguente: la televisione da rottamare dovrà esserente oppure non è necessario? La domanda sembra semplice eppure in molti non sanno se davvero, per usufruire dello sconto relativo altv, la tv da restituire al negoziante debba essere in grado dire. Sulla questione, che sta a cuore a molti, il Ministero è intervenuto a suo tempo facendo chiarezza. Annunciando iltv, infatti, haspecificato se l’apparecchio da rottamare debba o meno esserente. ...