Rosario Loreto è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Salerno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il piazzale del molo Manfredi diha ospitato il passaggio di consegne al comandodiha preso il posto di Daniele Di Guardo. Il, di origini siciliane, ha già tracciato le linee programmatiche che contraddistingueranno la sua azione: “La tutela dell’ambiente è un aspetto fondamentale, soprattutto in un territorio come questo – le parole del capitano di vascello– del resto, anche l’azione delle procure territorialmente competenti, negli ultimi anni, si è concentrata su questi aspetti. Senza dimenticare il processo di sviluppo deldiche è in corso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.