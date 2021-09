Ronaldo regala i tre punti allo United nel recupero Il Benfica stende il Barcellona 3-0 Tutti i risultati della serata di Champions

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Si sono concluse le gare del mercoledì sera valide per la seconda giornatafase a gironi diLeague 2021-22. Tutto facile per il Bayern Monaco contro la Dinamo Kiev: doppietta del solito Robert Lewandowski nella prima mezz’ora, poi Gnabry, Sané e Choupo-Moting nella ripresa. Ilcolpisce a freddo ilcon Darwin Nunez dopo soli 3?, poi lo manda al tappeto con Rafa Silva e la doppietta del 22enne uruguaiano su calcio di rigore. Vince anche il Salisburgo sul Lille: doppietta di Adeyemi, accorcia le distanze Burak Yilmaz. 2-1 a Old Trafford tra Manchestere Villarreal, Alex Telles risponde a Paco Alcacer, Cristianoil successo ai suoi nel. Eccoi ...