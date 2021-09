Roma-Pellegrini | è fatta per il rinnovo | firmerà fino al 2026

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo che nelle ultime settimane se ne era parlato quasi allo sfinimento oggi si può dire finalmente che ildi contratto dicon lasia cosa. Nell’incontro di ieri a Trigoria il procuratore Pocetta e il general manager giallorosso Tiago Pinto hanno limato gli ultimi dettagli per prolungare il rapporto tra il club e il suo attuale capitano:ale guadagnerà circa 4 milioni più bonus vari, diventando il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Abraham, ma il più oneroso in assoluto per la società che in questa trattativa non si è potuta avvalere dei benefici del Decreto Crescita. Nonostante i rallentamentiè sempre stato deciso a rinnovare con la...

Non è proprio un bel momento per lae la sconfitta nel derby con la Lazio non è l'unica ragione del nervosismo che si respira nello ...di Zaniolo e l'avvicinamento per il rinnovo dinon ...... nell'incontro di ieri a Trigoria, il procuratore Pocetta e il general manager Tiago Pinto hanno limato gli ultimi dettagli per prolungare il rapporto tra lae il proprio capitano....Manca pochissimo alla fumata bianca. Secondo quanto riporta stamani il Messaggero, Lorenzo Pellegrini è prossimo al rinnovo con la Roma. E’ stata una lunga trattativa quella tra Pinto e gli agenti del ...Trasferta non facile da un punto di vista logistico e climatico per la Roma che sarà attesta dallo Zorya, squadra di una città di oltre 700mila abitanti nell'Ucraina sud-orientale. Mourinho e i suoi v ...