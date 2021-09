Roma, panico nel fast food, gli chiedono il Green Pass ma si rifiuta: ‘Ho una pistola, fatemi entrare’ (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se c’è chi ancora si rifiuta di indossare la mascherina nei luoghi dove quel dispositivo di protezione è obbligatorio, con l’introduzione del Green Pass c’è chi continua ad aggirare i controlli e a non mostrare il certificato verde a chi, invece, sta solo cercando di fare il proprio lavoro. Dai no vax, ai no mask, la lista si amplia con i no Green Pass. E “no Green Pass” è l’uomo che lunedì sera ha seminato il panico in un fast food di via Ostiense. Roma. ‘Mostrami il Green Pass’, ma lui minaccia di avere una pistola L’addetto alla sicurezza stava solo facendo il suo lavoro, stava controllando i Green Pass dei clienti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se c’è chi ancora sidi indossare la mascherina nei luoghi dove quel dispositivo di protezione è obbligatorio, con l’introduzione delc’è chi continua ad aggirare i controlli e a non mostrare il certificato verde a chi, invece, sta solo cercando di fare il proprio lavoro. Dai no vax, ai no mask, la lista si amplia con i no. E “no” è l’uomo che lunedì sera ha seminato ilin undi via Ostiense.. ‘Mostrami il’, ma lui minaccia di avere unaL’addetto alla sicurezza stava solo facendo il suo lavoro, stava controllando idei clienti ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, panico nel fast food, gli chiedono il Green Pass ma si rifiuta: ‘Ho una pistola, fatemi entrare’ - sissiari : RT @BITCHYFit: Clarissa: 'Sono uscita con un po' di calciatori della Roma e della Lazio' e scatta il panico in regia. Prima tolgono audio,… - Paola58240869 : RT @BITCHYFit: Clarissa: 'Sono uscita con un po' di calciatori della Roma e della Lazio' e scatta il panico in regia. Prima tolgono audio,… - ncbirillo : @goldrake____ 21 e per sfortuna era a Roma per il servizio militare, e ho spalato neve per 48 ore davanti alla staz… - Reberebby215 : RT @BITCHYFit: Clarissa: 'Sono uscita con un po' di calciatori della Roma e della Lazio' e scatta il panico in regia. Prima tolgono audio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma panico Le occasioni perdute del centrodestra ... mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come Roma". Ma "i ... posto che potrebbe essere solo un tentativo, peraltro ben riuscito, di seminare il panico nella ...

Laurentina, fumo dall'autobus della linea 30: 'Ho sentito un botto, un'esplosione' 'Ho sentito un botto, è come qualcosa fosse esploso'. Attimi di panico al capolinea degli autobus Laurentina , dove stamattina da un veicolo della linea 30 è uscito ...- roma - incendio - laurentina.mp4

Roma, panico nel fast food, gli chiedono il Green Pass ma si rifiuta: ‘Ho una pistola, fatemi entrare’ Il Corriere della Città ACF FEMMINILE, Convocate per la gara con la Lazio La Fiorentina ha reso noti i nomi delle giocatrici convocate da Patrizia Panico per la partita contro la Lazio, prevista domani alle ore 12,30. Il gruppo è partito alla volta di ...

Afghanistan: banchiere, il sistema è vicino al collasso ROMA, 28 SET - Il sistema bancario afghano è vicino al collasso. E' l'allarme lanciato alla Bbc dal capo di uno dei maggiori istituti di credito del Paese. Syed Moosa Kaleem Al-Falahi, amministratore ...

... mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come". Ma "i ... posto che potrebbe essere solo un tentativo, peraltro ben riuscito, di seminare ilnella ...'Ho sentito un botto, è come qualcosa fosse esploso'. Attimi dial capolinea degli autobus Laurentina , dove stamattina da un veicolo della linea 30 è uscito ...-- incendio - laurentina.mp4La Fiorentina ha reso noti i nomi delle giocatrici convocate da Patrizia Panico per la partita contro la Lazio, prevista domani alle ore 12,30. Il gruppo è partito alla volta di ...ROMA, 28 SET - Il sistema bancario afghano è vicino al collasso. E' l'allarme lanciato alla Bbc dal capo di uno dei maggiori istituti di credito del Paese. Syed Moosa Kaleem Al-Falahi, amministratore ...