Roma, nuovo Centro Antiviolenza nel IX Municipio: sarà intitolato a Massimo Di Gregorio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – Apre un altro Centro Antiviolenza di Roma Capitale, a via Nicola Stame, nel Municipio IX, portando così a 10 i nuovi Centri Antiviolenza aperti dall’Amministrazione. Anche questo Cav non sarà designato con il toponimo della via, ma in virtù del recente percorso partecipativo, porterà il nome di Massimo Di Gregorio, presidente della Commissione municipale Pari Opportunità del IX Municipio di Roma Capitale, recentemente scomparso. L’immobile è di proprietà del Municipio IX, che ha provveduto alla ristrutturazione; il servizio è curato dal Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale attraverso l’affidamento a un ente gestore. I Centri ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021)– Apre un altrodiCapitale, a via Nicola Stame, nelIX, portando così a 10 i nuovi Centriaperti dall’Amministrazione. Anche questo Cav nondesignato con il toponimo della via, ma in virtù del recente percorso partecipativo, porterà il nome diDi, presidente della Commissione municipale Pari Opportunità del IXdiCapitale, recentemente scomparso. L’immobile è di proprietà delIX, che ha provveduto alla ristrutturazione; il servizio è curato dal Dipartimento Pari Opportunità diCapitale attraverso l’affidamento a un ente gestore. I Centri ...

valeriafedeli : La #Lega scende in campo a Roma per #Calenda per riportare di nuovo la città a destra. Un ritorno al passato che un… - fattoquotidiano : Lega, Salvini si presenta a Roma portandosi di nuovo Durigon sul palco. E l’ex sottosegretario riparla del parco Mu… - gualtierieurope : Dobbiamo ascoltare di più le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Oggi erano di nuovo in piazza per #FridaysForFuture… - EurobasketRoma : ?????????????? ?? Nuovo fornitore ufficiale di materiale sanitario per l'Atlante Eurobasket Roma: Ontani Salute!… - ReteSport : ??@Puglio11 ??Il rinnovo a #Zaniolo? Lui aveva ricevuto una promessa di migliorare il contratto, e la Roma adesso ne… -