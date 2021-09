Roma, la società sostiene Mourinho: contro la Lazio l'arbitro ha sbagliato (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo la sfuriata di Mourinho contro l’arbitro alla fine del derby perso contro la Lazio e la replica piccata dell’AIA, la Roma ha deciso di schierarsi con il suo tecnico e di preparare un dossier arbitri. La protesta non si placa, la società giallorossa appoggerà la posizione di Mou, molto critico nei confronti di Guida e del Var Irrati giudicati non di livello per la partita. Diversi gli errori commessi, da una parte e dall’altra. A parte il rigore non dato su Zaniolo, Mou ha protestato fortemente anche per la mancata espulsione di Lucas Leiva, che già ammonito, ha fatto un’entrata molto simile a quella che era costata l’espulsione a Pellegrini contro l’Udinese: un colpo col gomito sul volto di Mkhitaryan. È stato quello forse l’errore più eclatante ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo la sfuriata dil’alla fine del derby persolae la replica piccata dell’AIA, laha deciso di schierarsi con il suo tecnico e di preparare un dossier arbitri. La protesta non si placa, lagiallorossa appoggerà la posizione di Mou, molto critico nei confronti di Guida e del Var Irrati giudicati non di livello per la partita. Diversi gli errori commessi, da una parte e dall’altra. A parte il rigore non dato su Zaniolo, Mou ha protestato fortemente anche per la mancata espulsione di Lucas Leiva, che già ammonito, ha fatto un’entrata molto simile a quella che era costata l’espulsione a Pellegrinil’Udinese: un colpo col gomito sul volto di Mkhitaryan. È stato quello forse l’errore più eclatante ...

