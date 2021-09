Roma | il Planetario dà appuntamento al 2022 | riaprirà dopo 7 anni e sarà tutto digitale

Advertising

museiincomune : Agli inizi del 2022 il #Planetario di @Roma torna visitabile, con una nuova tecnologia all’avanguardia. Tecnologia… - RoccoTerlizzi : RT @rep_roma: Corsa al Campidoglio: il Planetario, ultimo miracolo elettorale di Raggi dopo Shoah e Valle [di Lorenzo D'Albergo] [aggiornam… - alberto_pilotto : RT @Newsinunclick: Campidoglio, il Planetario di Roma riapre le porte al pubblico - MIBrutus : Corsa al Campidoglio: il Planetario, ultimo miracolo elettorale di Raggi dopo Shoah e Valle #bastaRaggi… - Newsinunclick : Campidoglio, il Planetario di Roma riapre le porte al pubblico -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Planetario

Tecnologia digitale, database aggiornabile 24H, esperienze immersive e iniziative. Ilannuncia la riapertura nel 2022, dopo 7 anni di stopA sette anni dalla chiusura, avvenuta nel 2014 per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, ildi, ospitato all'interno del Museo della Civiltà Romana, agli inizi del 2022 riaprirà finalmente le sue porte al pubblico, dopo un approfondito intervento di manutenzione. Un modo per ...Tecnologia digitale, database aggiornabile 24H, esperienze immersive e iniziative. Il Planetario annuncia la riapertura nel 2022, dopo 7 anni di stop ...Dopo sette anni dalla chiusura, il planetario di Roma è pronto ad aprire al pubblico agli inizi del 2022. Gli interventi di manutenzione, cominciati nel 2014, hanno portato a nuove tecnologie e nuovi ...