Roma | Draghi | ' Expo 2030 e Giubileo potranno migliorare sue condizioni'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Abbiamo candidato Roma ad ospitare l'Expo 2030", un evento che "insieme ad un altro evento molto importante e di dimensioni straordinarie, ovvero il Giubileo 2025, ci dice che il sentiero per Roma è un sentiero di crescita". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Questo spero serva anche a migliorare la condizione economiche, sociali e umane di questa città".

