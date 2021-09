Roma | Diawara | Villar e Mayoral ai margini del progetto | futuro in bilico

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo aver piazzato Steven Nzonzi all’Al-Rayyan, lapotrebbe muoversi sul mercato in uscita nei prossimi mesi per cercare di liberarsi dei giocatori che non rientrano neldi Mourinho. In questa prima parte di stagione i giocatori meno utilizzati dal tecnico portoghese sonoe Amadou, che si aggiungono a Fazio e Santon, L'articolo

(4 - 2 - 3 - 1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Villar,; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral...PROBABILI FORMAZIONI ZORYALE MOSSE DI SKRIPNIK Se per le probabili formazioni di Zorya... Per il centrocampo della lupa dovrebbe essere ancora turnover completo, con Villar eche ...Dopo aver piazzato Steven Nzonzi all'Al-Rayyan, la Roma potrebbe muoversi sul mercato in uscita nei prossimi mesi per cercare di liberarsi dei ...Probabili formazioni Zorya Roma: diretta tv. Le mosse degli allenatori all vigilia della sfida per i gironi di Conference League, domani a Zaporizhia.