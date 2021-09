Roma: Della Vedova, 'Orlando attaccando Calenda ribadisce chiusura a libdem' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Andrea Orlando dice una cosa ovviamente falsa". Lo scrive Benedetto Della Vedova su twitter dopo le parole del ministro secondo cui Calenda sarebbe il candidato Della Lega e Della destra. "Ma, nell'illusione di gettare discredito su Carlo Calenda - aggiunge Della Vedova - Orlando ribadisce assoluta ostilità Pd per qualsiasi prospettiva di apertura a libdem europeisti mentre insegue M5S in declino, senza visione politica ma solo aritmetica". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021), 29 set. (Adnkronos) - "Andreadice una cosa ovviamente falsa". Lo scrive Benedettosu twitter dopo le parole del ministro secondo cuisarebbe il candidatoLega edestra. "Ma, nell'illusione di gettare discredito su Carlo- aggiungeassoluta ostilità Pd per qualsiasi prospettiva di apertura aeuropeisti mentre insegue M5S in declino, senza visione politica ma solo aritmetica".

Advertising

CarloCalenda : Grazie a ?@FerzanOzpetek? per il suo supporto. Non facile per un artista dire per chi voterà alle elezioni. Eppure,… - Palazzo_Chigi : Il Governo candiderà @Roma ad ospitare l’ #EXPO2030. “Una grande opportunità per lo sviluppo della città” ha detto… - virginiaraggi : Le mie più sentite condoglianze al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. A lui e alla sua famiglia il c… - danieledv79 : RT @destino79: Quando la #Raggi parla di buona amministrazione di Roma ricordategli sempre questi scandali della Metro. Neanche in Africa c… - DiegoNatoli2 : RT @La_manina__: A quelli che si rallegrano per il ritorno al potere della fronda guidata da Zaia e Giorgetti, vorrei solo ricordare che si… -