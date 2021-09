Ripartono i Circoli di R-esistenza parlando di educazione

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Leggere per resistere, per dibattere sull’, per tenere alta l’attenzione generando buone prassi. Riparte mercoledì 29 settembre alle 20.45 al Centro S. Margherita a Torre Boldone l’esperienza deidi R-, gruppi di lettura di uomini e donne, sparsi sul territorio bergamasco, che si ritrovano quattro volte l’anno autonomamente per leggere e riflettere insieme intorno a un testo appositamente redatto da autori amici di Molte Fedi. “Siamo molto contenti di ripartire in presenza – afferma Martino Rovetta, referente dell’esperienza -. La pandemia dello scorso anno ha segnato e cambiato il modo di radunarsi. Diversisi sono ritrovati online, altri hanno preferito non darsi appuntamento. Adesso è il tempo di ricominciare. A fare da guida sarà la lettura di “Nel cantiere dell’educare”, un testo ...