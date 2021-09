Rinnovo o addio, i due segnali che anticipano il futuro di Insigne (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due indizi sul futuro di Insigne: il capitano del Napoli ha comprato una nuova casa a Posillipo e il suo agente parla con De Laurentiis Il Rinnovo di Lorenzo Insigne non è ancora entrato nel vivo tuttavia l’ultimo segnale dell’attaccante napoletano lascia traspirare la possibilità di un futuro ancora nella città in cui è nato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due indizi suldi: il capitano del Napoli ha comprato una nuova casa a Posillipo e il suo agente parla con De Laurentiis Ildi Lorenzonon è ancora entrato nel vivo tuttavia l’ultimo segnale dell’attaccante napoletano lascia traspirare la possibilità di unancora nella città in cui è nato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Quanto a Insigne e il rinnovo del contratto, lui e il suo staff devono fare le loro valutazioni.

Rinnovo o addio, i due segnali che anticipano il futuro di Insigne SerieANews Cannavaro: "Sul rinnovo di Insigne posso dire questo" Cannavaro ha parlato anche nel corso del programma 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L'ormai ex allenatore del Guangzhou Evergrande si è soffermato anche sul rinnovo del capitano del Nap ...

Cannavaro: “Sogno il Napoli, ma c’è Spalletti. Osimhen immarcabile? Per me no. Su Insigne…” Insigne è napoletano, gioca nella sua squadra del cuore, spero che rinnovi il suo contratto con il Napoli. Osimhen immarcabile? Per me no (ride, ndr.). E' un calciatore importante, ma a parer mio può ...

