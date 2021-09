Rimodulazioni Vodafone: dal 1° Novembre ci sarà un rialzo di €1,99 / mese per moltissimi utenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rincari in arrivo per numerosi utenti Vodafone ed in particolare dal prossimo 1 Novembre 2021, fra poco più di un mese, quando i clienti del gestore rosso potrebbero essere costretti a spendere 1.99 euro ogni mese. Vodafone, Rimodulazioni in arrivo: i dettagliVodafone aveva già annunciato la modifica unilaterale per alcune offerte dal 31 Maggio 2021, dal 23 Giugno 2021, dal 2 Luglio 2021 e dal 26 Luglio 2021, ed ora è il turno di altre offerte dal 26 Luglio 2021. E così che a numerosi clienti Vodafone è giunto negli scorsi giorni un messaggio sms, in cui viene specificato appunto l’aumento o in alternativa un’altra offerta dedicata, anche se non è ben chiaro quali siano le offerte coinvolte. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rincari in arrivo per numerosied in particolare dal prossimo 12021, fra poco più di un, quando i clienti del gestore rosso potrebbero essere costretti a spendere 1.99 euro ogniin arrivo: i dettagliaveva già annunciato la modifica unilaterale per alcune offerte dal 31 Maggio 2021, dal 23 Giugno 2021, dal 2 Luglio 2021 e dal 26 Luglio 2021, ed ora è il turno di altre offerte dal 26 Luglio 2021. E così che a numerosi clientiè giunto negli scorsi giorni un messaggio sms, in cui viene specificato appunto l’aumento o in alternativa un’altra offerta dedicata, anche se non è ben chiaro quali siano le offerte coinvolte. ...

