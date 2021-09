Advertising

orizzontescuola : Rilevazione epidemiologica scuole per proseguire attività in presenza. Indicazioni ministero - AniefTorino : COVID-19 – Rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Rilevazione epidemiologica

Orizzonte Scuola

...il sistema di determinazione del livello di allerta che terrà conto non solo della... In considerazione dell'emergenzain corso , infatti , tali veicoli a gasolio con il ...La Flc Cgil, in una nota, chiede che il Ministero mantenga gli impegni in merito all'organico Covid, alla gestione dei 'fragili' e alladei casi legati alla situazionenel ...Il Ministero dell'Istruzione ha convocato un tavolo con i sindacati per il 6 ottobre per parlare dell'avvio dell'anno scolastico.Secondo il bollettino sono 139 i positivi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 14.966 test. È di nuovo la provincia di Lecce a contare più casi, 61.