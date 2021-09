Ricordate Alessandra, la fiamma di Costantino? Com'è e come campa oggi l'ex di Uomini e donne | Foto (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ex corteggiatrice per antonomasia Alessandra Pierelli compie gli anni. E sono 42 candeline. Impossibile dimenticare il suo passato in tv quando, sul trono, c'era Costantino Vitagliano (uno dei primi, e storici, tronista di Uomini e donne). La Pierelli ha festeggiato anche su Instagram, dove ha condiviso delle nuove Foto: è bella, elegante, più che mai. Decine e decine di messaggi di auguri ricevuti durante la giornata: dall'attrice Serena Rossi, ad Adriana Volpe. Passando per l'attore Luca Calvano o l'ex gieffina Katia Pedrotti. Da un po' di tempo Alessandra ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Niente tv. E' una moglie perfetta: Alessandra Pierelli è sposata con Fabrizio Baldassari. Insieme a Daniel e Liam, i suoi due figli, si è trasferita ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ex corteggiatrice per antonomasiaPierelli compie gli anni. E sono 42 candeline. Impossibile dimenticare il suo passato in tv quando, sul trono, c'eraVitagliano (uno dei primi, e storici, tronista di). La Pierelli ha festeggiato anche su Instagram, dove ha condiviso delle nuove: è bella, elegante, più che mai. Decine e decine di messaggi di auguri ricevuti durante la giornata: dall'attrice Serena Rossi, ad Adriana Volpe. Passando per l'attore Luca Calvano o l'ex gieffina Katia Pedrotti. Da un po' di tempoha abbandonato il mondo dello spettacolo. Niente tv. E' una moglie perfetta:Pierelli è sposata con Fabrizio Baldassari. Insieme a Daniel e Liam, i suoi due figli, si è trasferita ...

