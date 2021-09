Riciclaggio plastica: l’Alleanza Circolare mira al riutilizzo di 10 mln. di tonnellate entro il 2025 (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'Alleanza Circolare per la plastica ha ribadito il suo intento di intensificare gli sforzi per garantire la riciclabilita' di 26 prodotti in plastica negli imballaggi, nell'edilizia, nell'agricoltura e negli elettrodomestici, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'Alleanzaper laha ribadito il suo intento di intensificare gli sforzi per garantire la riciclabilita' di 26 prodotti innegli imballaggi, nell'edilizia, nell'agricoltura e negli elettrodomestici, L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

JohnHard3 : Mai più frutta e verdura venduta imballata nella plastica in Spagna dal 2023 - FirenzePost : Riciclaggio plastica: l’Alleanza Circolare mira al riutilizzo di 10 mln. di tonnellate entro il 2025 - cerrone_angelo : La Spagna dice addio agli imballaggi in #plastica per i prodotti alimentari - Rizzoglio : RT @greenMe_it: Mai più frutta e verdura venduta imballata nella plastica in Spagna dal 2023 - greenMe_it : Mai più frutta e verdura venduta imballata nella plastica in Spagna dal 2023 -