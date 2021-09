Riabilitiamo gli aerei | emissioni serra in calo con il biofuel made in Italy

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Greta Thumberg non prende l’aereo perché inquina. Scelta piuttosto radicale ma basata sui dati: l’aviazione vale più del 2% delletotali e in Francia hanno proposto una legge che vieta i voli per destinazioni che in tre ore possono essere raggiunte con il treno. Non tutti però sono disposti ad arrivare negli Stati Uniti o in India via nave: devono scegliere tra praticità e tutela ambientale? Fortunatamente per chi ambisce a spostarsi con la rapidità permessa dal ventunesimo secolo senza sentirsi in colpa, si sta sviluppando una nuova possibilità: i, carburanti che traggono la loro energia dal rinnovabile mondo vegetale invece che dall’esausto fossile. Per qualche anno questa tecnologia è stata guardata con sospetto per gli errori della prima ora. Negli Stati Uniti gli incentivi alle colture di mais a fini ...