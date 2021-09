Retroscena Lukaku-Juventus | la clamorosa rivelazione di Conte!

(Di mercoledì 29 settembre 2021)di Antonio Conte su Romelu: l’attaccante, attualmente al Chelsea, avrebbe potuto indossare la maglia della. Queste le parole dell’ex tecnico dell’Inter ai microfoni di Sky Sport: “Il Chelsea, secondo me, non ha ben capito come utilizzare Romelu. In campo aperto è devastante. Per questo motivo l’ho fortemente voluto all’Inter. Così come avrei volutoal Chelsea stesso e prima ancora alla“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

GoalItalia : Così vicini, così lontani: separati da un solo 'sì' ?? Lukaku e la Juve, storia di un matrimonio incompiuto ?? [… - CorSport : #Lukaku e la #Juve: il curioso retroscena svelato da #Conte ?? - sportli26181512 : #Lukaku e la #Juve: il curioso retroscena svelato da Conte: L'ex ct ha allenato all'Inter Big Rom ma avrebbe potuto… - 1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: Così vicini, così lontani: separati da un solo 'sì' ?? Lukaku e la Juve, storia di un matrimonio incompiuto ?? [@romeoagrest… - yutomanga : RT @GoalItalia: Così vicini, così lontani: separati da un solo 'sì' ?? Lukaku e la Juve, storia di un matrimonio incompiuto ?? [@romeoagrest… -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Lukaku

Conte ha svelato di aver chiestoalla Juve quando era allenatore bianconero. Ildi mercatoaffronterà la Juve da giocatore del Chelsea. Eppure, in passato, il forte attaccante belga è stato nel mirino proprio dei bianconeri. A svelarlo è stato Antonio Conte a ...Tutto su Juve - Chelsea Conte "rimprovera" Tuchel per come usa"Ha ancora margini di miglioramento a livello tecnico. Il calciatore ha sempre possibilità di migliorare, fino all'ultimo giorno ...Antonio Conte non ha mai nascosto il suo debole per Lukaku, giocatore che spesso in passato ha inseguito e che poi si è ritrovato all'Inter. Già quando era allenatore della Juve sperava di allenare Bi ...Retroscena di calciomercato svelato dall'ex allenatore dell'Inter, che sognava di portare Big Rom in bianconero ...