‘Restore The Music Milan’, musica e sport per la crescita dei giovani (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è svolto oggi l'evento 'Restore The Music Milan', alla presenza di importanti esponenti del mondo rossonero. Il racconto della giornata Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è svolto oggi l'evento 'Restore TheMilan', alla presenza di importanti esponenti del mondo rossonero. Il racconto della giornata

Advertising

Giornaleditalia : La public charity del Gruppo @acmilan e l’associazione britannica portano in Italia l’iniziativa internazionale che… - sportli26181512 : 'Restore The Music Milan': musica e sport come strumento di crescita ed educazione dei giovani: Fondazione Milan e… - CalcioPillole : Il presidente del #Milan Paolo #Scaroni ha commentato il match disputato dai rossoneri ieri sera contro l'#Atletico… - GiovanniDElia11 : #Gordonsinger ha appena lasciato l'evento 'Restore the Music' organizzato da Fondazione #Milan - Dennis98426002 : RT @MilanLiveIT: La battuta di #GordonSinger all'evento Restore The Music Milan: 'Avevo invitato anche gli arbitri ma non li vedo...' https… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Restore The Earth Day, come salvare il Pianeta tra nuovi alberi, suoli rigenerati e cibo green Gli appuntamenti da... Corriere della Sera