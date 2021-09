“Restore the Music Milan”, musica e sport contro la povertà educativa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Combattere la povertà educativa utilizzando la Musica e lo sport. È l’obiettivo di “Restore the Music Milan”, iniziativa lanciata da Fondazione Milan e Restore the Music UK, organizzazione benefica britannica fondata e finanziata da Gordon Singer, managing partner di Elliott, che mira a rendere la Musica accessibile a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro provenienza e contesto socioeconomico. csa/abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Combattere lautilizzando laa e lo. È l’obiettivo di “the”, iniziativa lanciata da FondazionetheUK, organizzazione benefica britannica fondata e finanziata da Gordon Singer, managing partner di Elliott, che mira a rendere laa accessibile a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro provenienza e contesto socioeconomico. csa/abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : “Restore the Music Milan”, musica e sport contro la povertà educativa - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash “Restore the Music Milan', musica e sport contro la povertà educativa - - Italpress : “Restore the Music Milan”, musica e sport contro la povertà educativa - siciliafeed : “Restore The Music Milan”, musica e sport al servizio dei giovani - Italpress : “Restore The Music Milan”, musica e sport al servizio dei giovani -