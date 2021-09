Respect (2021) : la storia della Regina del Soul (Di mercoledì 29 settembre 2021) Respect Titolo originale: Respect Anno: 2021 Paese: USA, Canada Genere: Biografico Produzione: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), BRON Studios, Cinesite Distribuzione: Eagle Pictures Durata: 145 minuti Regia: Liesl Tommy Sceneggiatura: Tracy Scott Wilson Fotografia: Kramer Morgenthau Montaggio: Avril Beukes Musiche: Kris Bowers Attori: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Tituss Burgess, Audra McDonald, Mary J. Blige, Hailey Kilgore, Marc Maron, Kimberly Scott, Tate Donovan, Albert Jones Trailer del film Respect (2021)La storia biografica di Aretha Franklin che da bambina, con lo sfrenato amore per la musica, riuscirà a far sentire la sua voce, diventando la Regina del Soul. Uscirà nelle sale il 30 ... Leggi su locchiodelcineasta (Di mercoledì 29 settembre 2021)Titolo originale:Anno:Paese: USA, Canada Genere: Biografico Produzione: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), BRON Studios, Cinesite Distribuzione: Eagle Pictures Durata: 145 minuti Regia: Liesl Tommy Sceneggiatura: Tracy Scott Wilson Fotografia: Kramer Morgenthau Montaggio: Avril Beukes Musiche: Kris Bowers Attori: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Tituss Burgess, Audra McDonald, Mary J. Blige, Hailey Kilgore, Marc Maron, Kimberly Scott, Tate Donovan, Albert Jones Trailer del film)Labiografica di Aretha Franklin che da bambina, con lo sfrenato amore per la musica, riuscirà a far sentire la sua voce, diventando ladel. Uscirà nelle sale il 30 ...

