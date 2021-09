Repubblica: Ceferin esclude Agnelli dagli invitati alla cena di gala per la Nations League (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le scaramucce tra l’Uefa e i club della Superlega continuano. Repubblica racconta di uno sgarbo di Ceferin verso il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Lo ha escluso dalla cena di gala per la Nations League. Nonostante le due gare si svolgano allo Stadium, cioè in casa di Agnelli. “Ma nella guerra tra istituzioni e scissionisti, il fronte tra Agnelli e Ceferin è sempre il più caldo. L’ultimo sgarbo lo ha piazzato la Uefa, che ha escluso dalla cena di gala che precederà le final four di Nations League il presidente della Juve. Nonostante sia il padrone di casa di due partite, la semifinale Belgio-Francia e la finale per il 3° posto, entrambe in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le scaramucce tra l’Uefa e i club della Superlega continuano.racconta di uno sgarbo diverso il presidente della Juventus, Andrea. Lo ha escluso ddiper laLeague. Nonostante le due gare si svolgano allo Stadium, cioè in casa di. “Ma nella guerra tra istituzioni e scissionisti, il fronte traè sempre il più caldo. L’ultimo sgarbo lo ha piazzato la Uefa, che ha escluso ddiche precederà le final four diLeague il presidente della Juve. Nonostante sia il padrone di casa di due partite, la semifinale Belgio-Francia e la finale per il 3° posto, entrambe in ...

Advertising

napolista : Repubblica: #Ceferin esclude #Agnelli dagli invitati alla cena di gala per la Nations League Due partite della co… - pccpla : RT @capuanogio: Ricorsi e dispetti, la guerra di #Ceferin non è ancora finita: #Agnelli escluso dalla cena di gala per la Final Four di #Na… - JFCSaeed_ : RT @capuanogio: Ricorsi e dispetti, la guerra di #Ceferin non è ancora finita: #Agnelli escluso dalla cena di gala per la Final Four di #Na… - JohSogos : RT @capuanogio: Ricorsi e dispetti, la guerra di #Ceferin non è ancora finita: #Agnelli escluso dalla cena di gala per la Final Four di #Na… - capuanogio : Ricorsi e dispetti, la guerra di #Ceferin non è ancora finita: #Agnelli escluso dalla cena di gala per la Final Fou… -