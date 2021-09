Renzi: “Morisi? Sono stato vittima sua e di Casalino, non faremo come loro” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non risponde con la stessa moneta, Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva è stato una delle vittime della ‘Bestia’ social di Matteo Salvini, messa a punto da Luca Morisi, oggi indagato per droga. Ma preferisce lasciar correre, è quello che ha detto intervenuti a Rainews24: “Morisi è l’uomo che ha creato la macchina social della Lega, quella che ha sparato violenza verbale addosso a tante persone. Io Sono stato vittima della macchina social, lo stesso hanno fatto i 5 stelle e Casalino”. Aggiunge Renzi: “Hanno inquinato il dibattito politico, se dovessi usare lo stesso stile di Morisi dovrei attaccarlo sul piano personale, non lo faremo. Noi abbiamo una cultura garantista. Da me arriverà solo l’auspicio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non risponde con la stessa moneta, Matteo. Il leader di Italia Viva èuna delle vittime della ‘Bestia’ social di Matteo Salvini, messa a punto da Luca, oggi indagato per droga. Ma preferisce lasciar correre, è quello che ha detto intervenuti a Rainews24: “è l’uomo che ha creato la macchina social della Lega, quella che ha sparato violenza verbale addosso a tante persone. Iodella macchina social, lo stesso hanno fatto i 5 stelle e”. Aggiunge: “Hanno inquinato il dibattito politico, se dovessi usare lo stesso stile didovrei attaccarlo sul piano personale, non lo. Noi abbiamo una cultura garantista. Da me arriverà solo l’auspicio ...

