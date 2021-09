Renzi: “Io vittima di Morisi e Casalino, non userò lo stesso stile” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luca “Morisi – indagato per droga a Verona – è l’uomo che ha creato la macchina social della Lega, quella che ha sparato violenza verbale addosso a tante persone. Io sono stato vittima della macchina social, lo stesso hanno fatto i 5 stelle e Casalino”. Lo ha detto Matteo Renzi parlando della vicenda dell’ex numero uno dei social del Carroccio a Rainews24. “Hanno inquinato il dibattito politico, se dovessi usare lo stesso stile di Morisi dovrei attaccarlo sul piano personale, non lo faremo. Noi abbiamo una cultura garantista. Da me arriverà solo l’auspicio che ci possa essere più civiltà nel confronto politico, quella che Morisi e Casalino non hanno mai avuto contro di noi”, ha aggiunto il leader di Iv. La vicenda ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luca “– indagato per droga a Verona – è l’uomo che ha creato la macchina social della Lega, quella che ha sparato violenza verbale addosso a tante persone. Io sono statodella macchina social, lohanno fatto i 5 stelle e”. Lo ha detto Matteoparlando della vicenda dell’ex numero uno dei social del Carroccio a Rainews24. “Hanno inquinato il dibattito politico, se dovessi usare lodidovrei attaccarlo sul piano personale, non lo faremo. Noi abbiamo una cultura garantista. Da me arriverà solo l’auspicio che ci possa essere più civiltà nel confronto politico, quella chenon hanno mai avuto contro di noi”, ha aggiunto il leader di Iv. La vicenda ...

