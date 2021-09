Religione cattolica a scuola, a scegliere i docenti sono i vescovi. Basta col criterio dell’idoneità! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nei giorni scorsi, trentacinque insegnanti di Religione della provincia di Piacenza hanno scritto una lettera anonima al loro Vescovo con pesanti accuse sulla gestione delle nomine dei docenti da parte della diocesi. Parole pesanti che richiamano un tema che va affrontato al più presto: “Il direttore dell’ufficio insegnamento Religione cattolica affida le cattedre più prestigiose agli amici, una palese differenza di trattamento all’interno del corpo docenti non in base ai titoli ma all’amicizia e alla simpatia”, cita la lettera pubblicata sul quotidiano La Libertà. Una missiva firmata senza nomi e cognomi per evidenti timori di ritorsioni. E’ chiaro che stiamo parlando di personalismi che sono possibili solo grazie allo statuto dell’idoneità. Di cosa si tratta? Forse non tutti lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nei giorni scorsi, trentacinque insegnanti didella provincia di Piacenza hanno scritto una lettera anonima al loro Vescovo con pesanti accuse sulla gestione delle nomine deida parte della diocesi. Parole pesanti che richiamano un tema che va affrontato al più presto: “Il direttore dell’ufficio insegnamentoaffida le cattedre più prestigiose agli amici, una palese differenza di trattamento all’interno del corponon in base ai titoli ma all’amicizia e alla simpatia”, cita la lettera pubblicata sul quotidiano La Libertà. Una missiva firmata senza nomi e cognomi per evidenti timori di ritorsioni. E’ chiaro che stiamo parlando di personalismi chepossibili solo grazie allo statuto dell’idoneità. Di cosa si tratta? Forse non tutti lo ...

PALUZZIPROF : LA NAZIONE-POPOLAZIONE ITALIANA SEGUE LA RELIGIONE CRISTIANA CATTOLICA, NON VALORIZZANDO LA RAGIONE. - Gennaro42278223 : Ciao ,jime , cattolica praticante , cristiana , e un vero piacere , per me che lo sei , ed i tuoi tatoo, dedicat… - marcomeneghello : @ildelfinogiulio La religione c’entra il giusto. Mia mamma è fortemente cattolica, ma è sempre stata favorevole a l… - Rainbow25029067 : @SurrexitVere @marioadinolfi @andreasarubbi @Montecitorio Insisti a dire che l'indissolubità del matrimonio non è u… - FOrfei : @ironorehopper @AlRobecchi @BzBroono Nessuna religione professa quello che dice lei. La religione cattolica prevede… -