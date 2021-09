Regione Liguria: incontro fra Toti e l'ambasciatrice di Finlandia Pia Rantala - Engberg (Di mercoledì 29 settembre 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di mercoledì 29 settembre 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Advertising

RegLiguria : Presidente Toti incontra ambasciatrice #Finlandia in Italia Pia Rantala-Engberg: in dono la bandiera ufficiale di R… - BabboleoNews : Sono 2 milioni 144 mila 362 le #dosi di #vaccino anti-#covid inoculate in #Liguria, pari all'87%, su 2 milioni 468… - giornaleradiofm : Salute: Vaccini: Liguria, stanziati 2,3 mln per nuovo 'scudo' contro Herpes zoster: Roma, 29 set. (Adnkronos Salute… - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: BOLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 29 SETTEMBRE 2021 ?? IMPERIA (Asl 1): 16 ?? SAVONA (Asl 2): 17 ?? GENOVA: 35 (di cui Asl 3: 30… - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 29 SETTEMBRE 2021 Vaccini somministrati: 2.144.362 ?? Ciclo completo: 1.012.734 ?? In attes… -