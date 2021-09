Referendum: Fratoianni, 'Lega? i migliori eredi del marchese del Grillo...' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Meno male che in extremis è arrivato il provvedimento del governo per tutelare un diritto democratico dei cittadini del nostro Paese. Il caso contrario sarebbe stato uno scandalo incomprensibile". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dopo la decisione del Cdm. "Del comportamento dei ministri leghisti c'è poco da dire... - conclude Fratoianni - Sono giorni che stanno dimostrando su molte questioni, anche quelle poco nobili, che sono i migliori eredi del marchese del Grillo: loro devono essere tutelati, gli altri cittadini no…." Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Meno male che in extremis è arrivato il provvedimento del governo per tutelare un diritto democratico dei cittadini del nostro Paese. Il caso contrario sarebbe stato uno scandalo incomprensibile". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicoladopo la decisione del Cdm. "Del comportamento dei ministri leghisti c'è poco da dire... - conclude- Sono giorni che stanno dimostrando su molte questioni, anche quelle poco nobili, che sono ideldel: loro devono essere tutelati, gli altri cittadini no…."

Advertising

Janus0148 : RT @MaryNewsWeb: Un decreto per il referendum #cannabis: intervista a Nicola Fratoianni (@NFratoianni) - acino2020 : RT @MaryNewsWeb: Un decreto per il referendum #cannabis: intervista a Nicola Fratoianni (@NFratoianni) - MaryNewsWeb : Un decreto per il referendum #cannabis: intervista a Nicola Fratoianni (@NFratoianni) - FscoMer : Civati, su Facebook, propone un referendum per la legalizzazione della cannabis. Fratoianni va in sollucchero e mos… - falce_e : @JAccuse53112404 @Blowjoint Le loro linee politiche non mi interessano, le battaglie di civiltà si, il referendum s… -