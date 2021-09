Referendum: Ceccanti, 'sbagliato e strumentale atteggiamento Lega' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Bisogna sempre tener ben distinto il piano delle regole, che devono essere uguali per tutti, dalla competizione che si svolge dopo sulla base delle regole condivise. E' pertanto sbagliato perché strumentale l'atteggiamento della Lega che per i propri Referendum aveva chiesto e ottenuto il rinvio a fine ottobre, mentre per quelli che non condivide si rifiuta di votare un'analoga regola in Consiglio dei Ministri. Viene in mente la nota e inaccettabile frase di Giovanni Giolitti: 'le leggi per i nemici si applicano, per gli amici si interpretano'”. Così Stefano Ceccanti del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Bisogna sempre tener ben distinto il piano delle regole, che devono essere uguali per tutti, dalla competizione che si svolge dopo sulla base delle regole condivise. E' pertantoperchél'dellache per i propriaveva chiesto e ottenuto il rinvio a fine ottobre, mentre per quelli che non condivide si rifiuta di votare un'analoga regola in Consiglio dei Ministri. Viene in mente la nota e inaccettabile frase di Giovanni Giolitti: 'le leggi per i nemici si applicano, per gli amici si interpretano'”. Così Stefanodel Pd.

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Ceccanti Confusi e felici, nel Pd ognuno ha la sua sfumatura di Scholz ... spiega il deputato Stefano Ceccanti, "di quale sinistra si tratta? Di quella di un vicecancelliere ... Nel 2015 Renzi si è accodato alle pressioni di Merkel per far vincere il No al referendum greco sul ...

Perché il referendum sulla cannabis rischia di saltare Dal dem Stefano Ceccanti arrivano le prime dichiarazioni: " vanno rigorosamente tutelati i diritti dei cittadini che usufruendo dello Spid hanno regolarmente firmato per il referendum cannabis ". ...

Referendum, Ceccanti (Pd): "Portare le firme a 800mila e ritoccare il quorum" La Repubblica Referendum: Ceccanti, 'sbagliato e strumentale atteggiamento Lega' E' pertanto sbagliato perché strumentale l'atteggiamento della Lega che per i propri referendum aveva chiesto e ottenuto ... per gli amici si interpretano'”. Così Stefano Ceccanti del Pd.

Referendum cannabis, promotori in presidio a Montecitorio. A un giorno dalla scadenza solo 340mila… Questo ritardo non dipende da noi, non possiamo subirne gli effetti”, hanno scritto martedì mattina in un comunicato Marco Perduca, Antonella Soldo e Riccardo Magi, promotori del Referendum Cannabis L ...

