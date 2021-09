Referendum Cannabis, Cappato: grazie a governo e chi ha digiunato (Di mercoledì 29 settembre 2021) "grazie al governo, grazie a chi ha digiunato ed evitato un danno non solo per il Referendum Cannabis, ma al Referendum, alla democrazia e alla partecipazione nel nostro Paese. Ora finalmente possiamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) "ala chi haed evitato un danno non solo per il, ma al, alla democrazia e alla partecipazione nel nostro Paese. Ora finalmente possiamo ...

Advertising

riccardomagi : Bravo @Antonio_Decaro! Resta comunque indispensabile la proroga come per gli altri referendum al 31/10. Continua il… - petergomezblog : Cannabis, governo verso la proroga dei termini per salvare il referendum dopo i ritardi dei Comuni: ovazione al pre… - fattoquotidiano : CANNABIS | Arriva la norma che salva il referendum. @marcocappato sulla Lega: 'Preferivano il sabotaggio' - RistagnoAnna : RT @ComVentotene: Draghi colpisce ancora: il Governo ha approvato la proroga al 31 ottobre per il referendum sulla Cannabis Legale! Ps I m… - MauroCapozza : @MPSkino @SimoPillon Peccato, però, che si sia subito premurata di votare contro la proroga dei termini per il refe… -