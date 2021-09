Referendum: Brescia (M5S), 'nessuna firma andrà perduta, ora avanti con propositivo'/Rpt (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Grazie all'intervento del governo, sollecitato dal MoVimento 5 Stelle, nessuna firma per i quesiti referendari andrà perduta e la burocrazia non fermerà la partecipazione dei cittadini". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle. "Le firme digitali, introdotte con un emendamento votato all'unanimità in commissione Affari Costituzionali, pongono nuove sfide non solo alle istituzioni, ma anche alle amministrazioni coinvolte, come i comuni, a cui servirà più tecnologia. L'entusiasmo di questi mesi dimostra che il Referendum è uno strumento vivo. Ora dobbiamo fare un passo in avanti approvando la riforma del Referendum propositivo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Grazie all'intervento del governo, sollecitato dal MoVimento 5 Stelle,per i quesiti referendarie la burocrazia non fermerà la partecipazione dei cittadini". Così Giuseppe, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle. "Le firme digitali, introdotte con un emendamento votato all'unanimità in commissione Affari Costituzionali, pongono nuove sfide non solo alle istituzioni, ma anche alle amministrazioni coinvolte, come i comuni, a cui servirà più tecnologia. L'entusiasmo di questi mesi dimostra che ilè uno strumento vivo. Ora dobbiamo fare un passo inapprovando la riforma del, ...

