“Reddito di cittadinanza? Meglio dare bustina di droga al ragazzo” | l’uscita del candidato sindaco di Battipaglia sostenuto anche dal Pd

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Immaginare che il diritto didia diritto a un, a mio giudizio èche gli diamo unadial“. È bufera a, in provincia di Sassari, per le parole deldel centrosinistra, Antonio Visconti,da diverse liste civiche e dal Pd. Visconti stava parlando a un incontro tra i candidati organizzato dall’istituto Ferrari quando, trattando il tema della formazione dei giovani, ha attaccato la misura di sostegno al. “Queste parole mi hanno inquietato profondamente poichésolo accostare il concetto didia quello diè ...

Advertising

DSantanche : Smontato il reddito di nullafacenza, che ha finito di massacrare il mercato del lavoro già malmesso: 'La Corte dei… - ItaliaViva : Il Reddito di cittadinanza va riformato completamente, è una misura che ha fallito sotto ogni punto di vista.… - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, Corte dei Conti:su oltre un milione di sottoscrittori del patto “352mila percettori hanno… - eurallergico : RT @fattoquotidiano: “Reddito di cittadinanza? Meglio dare bustina di droga al ragazzo”: l’uscita del candidato sindaco di Battipaglia sost… - fattoquotidiano : “Reddito di cittadinanza? Meglio dare bustina di droga al ragazzo”: l’uscita del candidato sindaco di Battipaglia s… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

Battipaglia, il candidato sindaco del Pd parla ad un gruppo di studenti e lancia una "bomba" vera: "di? Meglio una bustina di droga" Argomenti trattatidi'peggio' di una bustina di droga, e su Visconti è bufera social La bustina di droga meglio del...? Effettuata l'autenticazione al Portale, andare poi su Consulta e gestisci le domande.? Ricordiamo che i beneficiari deldinon devono presentare la domanda dell'assegno unico ...“È inaccettabile fare sterile polemica politica sul Reddito di Cittadinanza”. Così l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone. Per la consigliera eletta nelle file del M5s il provvedimen ...Oggi (martedì 28 settembre), l’Amministrazione comunale ha dato appuntamento alla stampa, nella sala Barbero del castello, per illustrare come il meccanismo dei Puc sarà applicato per i percettori del ...