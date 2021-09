Real Sociedad vs Monaco | pronostico e possibili formazioni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilsi dirige verso la sua partita di Europa League con lache cerca di costruire l’inizio della sua stagione nel Gruppo B con il massimo dei punti. Mentre la formazione di Ligue 1 ha avuto la meglio sullo Sturm Graz alla prima giornata, laè stata coinvolta in un divertente pareggio per 2-2 con il PSV Eindhoven. ll calcio di inizio divsè previsto domani giovedi 30 settembre alle 18:45 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?In un momento in cui giocatori del calibro di Atletico Madrid e Barcellona si stanno comportando ben al di sotto di quanto ci si aspetta da loro, è la ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad

- Monaco 1 (ore 18.45) Match valido per il Gruppo B. Da una parte del campo troviamo la formazione basca allenata da Imanol Alguacil. Che attualmente occupa - a pari merito con gli ...... l'ultima vittoria contro una formazione spagnola risale all'ottobre 2013 (1 - 0 contro il). Il Villarreal è imbattuto nelle ultime 16 partite nelle maggiori competizioni europee ( 12V, ...Proprio la squadra di Graz, impegnata anche in Europa League (è inserita nel girone con Monaco, Psv e Real Sociedad), sta mettendo in mostra uno dei talenti più promettenti dell'intero campionato: Kel ...La partita Real Sociedad - Monaco del 30 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Gruppo B di Europa League ...