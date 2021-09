Ranking Uefa aggiornato a mercoledì 29 settembre: Italia difende il terzo posto con vittorie Atalanta e Juventus (Di giovedì 30 settembre 2021) mercoledì di Champions League favorevole alle squadre Italiane, Atalanta e Juventus, che con due vittorie per 1-0 battono rispettivamente Young Boys e Chelsea e consentono al Bel Paese di restare in terza posizione nel Ranking Uefa aggiornato a mercoledì 29 settembre. Al primo posto c’è sempre l’Inghilterra, segue la Spagna. Alle spalle dell’Italia troviamo la Germania, poi lontanissime Francia e Portogallo. Di seguito il riepilogo. Ranking Uefa 1 Inghilterra 100.569 2 Spagna 97.855 3 Italia 75.438 4 Germania 73.570 5 Francia 56.081 6 Portogallo 48.549 7 Olanda 39.200 8 Russia 38.382 9 Belgio 36.500 10 Austria 35.825 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021)di Champions League favorevole alle squadrene,, che con dueper 1-0 battono rispettivamente Young Boys e Chelsea e consentono al Bel Paese di restare in terza posizione nel29. Al primoc’è sempre l’Inghilterra, segue la Spagna. Alle spalle dell’troviamo la Germania, poi lontanissime Francia e Portogallo. Di seguito il riepilogo.1 Inghilterra 100.569 2 Spagna 97.855 375.438 4 Germania 73.570 5 Francia 56.081 6 Portogallo 48.549 7 Olanda 39.200 8 Russia 38.382 9 Belgio 36.500 10 Austria 35.825 SportFace.

