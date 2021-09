Rangnick | «Nagelsmann al Bayern? Mai! E su Haaland…»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ralf, ex direttore sportivo del Lipsia, ha parlato di Julianed Erling Haaland: le sue dichiarazioni Ralf, ex direttore sportivo del Lipsia e ora alla Lokomotiv Mosca, ha criticato il club tedesco per aver permesso a Juliandi andare alMonaco. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. «Fossi stato ancora un dirigente non avrei mai accettato il passaggio dial. Gli avrei detto molto chiaramente: “Niente da fare, abbiamo ancora tanti momenti emozionanti davanti a noi e tu rimarrai”. Haaland? Ilavrebbe potuto acquistarlo pagando la clausola nell’inverno del 2020 ma in quel momento non si poteva immaginare che avrebbe potuto giocare con Lewandowski». L'articolo proviene da ...

Se il Lipsia oggi è una seria candidata per il Meisterschale lo deve, ovviamente, anche ae al suo ciclo, aperto dopo l'addio di Ralf. Non sarà l'unico ex della gara della Red ...Secondo l'enfant prodige del calcio tedesco, Julian, che dopo le esperienze all'... In un'ottica quasi distopica, secondo Ralf, l'architetto del sistema calcistico del Lipsia, i ...Ralf Rangnick, ex direttore sportivo del Lipsia, ha parlato di Julian Nagelsmann ed Erling Haaland: le sue dichiarazioni Ralf Rangnick, ex direttore sportivo del Lipsia e ora alla Lokomotiv Mosca, ha ...Dopo la sconfitta contro il City, il Lipsia perde anche con il Bruges e ormai è quasi fuori dalla Champions. Per i sassoni la vita è dura senza Rangnick e Nagelsmann. E il tedesco critica la sua ex sq ...