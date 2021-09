Quartieri di Vita 2020: i docufilm in piattaforma (Di mercoledì 29 settembre 2021) Saranno disponibili a partire dal 7 ottobre sulla piattaforma dell’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania i docufilm teatrali della rassegna Quartieri di Vita 2020, il Festival di formazione e teatro sociale finanziato dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio. La quinta edizione del Festival, rimodulata e riprogrammata on line in tempo di pandemia, prevede un calendario di appuntamenti che si concluderà il 18 novembre. Quattordici registi, quattordici associazioni e altrettanti progetti, a confermare un’idea di teatro, quella fortemente voluta e praticata da Ruggero Cappuccio, e la forza rivoluzionaria della sua socialità. Intanto, la Fondazione Campania dei Festival sta gia’ lavorando da tempo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Saranno disponibili a partire dal 7 ottobre sulladell’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania iteatrali della rassegnadi, il Festival di formazione e teatro sociale finanziato dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio. La quinta edizione del Festival, rimodulata e riprogrammata on line in tempo di pandemia, prevede un calendario di appuntamenti che si concluderà il 18 novembre. Quattordici registi, quattordici associazioni e altrettanti progetti, a confermare un’idea di teatro, quella fortemente voluta e praticata da Ruggero Cappuccio, e la forza rivoluzionaria della sua socialità. Intanto, la Fondazione Campania dei Festival sta gia’ lavorando da tempo ...

