Puglia, incidente sul lavoro in autostrada: morto operaio investito da un mezzo pesante Tratto Poggio Imperiale-San Severo della A14: l'effettuazione di opere era correttamente segnalata. Aspi: cordoglio (Di mercoledì 29 settembre 2021) In provincia di Foggia l’incidente mortale sul lavoro di stamattina. Vittima un operaio investito da un camion. Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Poco prima delle 08:00 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto nel Tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari è avvenuto un incidente, nel quale un addetto di una ditta esterna – all’altezza del km 528 – ha perso la vita nell’investimento da parte di un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere correttamente presegnalato. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 settembre 2021) In provincia di Foggia l’mortale suldi stamattina. Vittima unda un camion. Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Poco prima delle 08:00 sull’A14 Bologna-Taranto neltrae Sanin direzione di Bari è avvenuto un, nel quale un addetto di una ditta esterna – all’altezza del km 528 – ha perso la vita nell’investimento da parte di undurante la fase di installazione di un cantierepresegnalato. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattugliePolizia Stradale e il personale ...

