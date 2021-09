Puglia Green Hydrogen Valley, l’industria pugliese diventa più verde (Di mercoledì 29 settembre 2021) Distribuzione di idrogeno (foto: Dirk Vorderstraße / Flickr (CC BY 2.0))Ci sarà più idrogeno pulito nell’Italia e nell’Europa del futuro. Una certezza che viene dalle diverse agende strategiche nazionali e continentali (Pniec, Strategia per l’idrogeno Ue, Green Deal europeo) che riconoscono la primaria importanza di questo vettore come soluzione energetica sostenibile e perno di una filiera destinata a generare, grazie agli investimenti (in produzione, strutture di distribuzione e consumo ma anche ricerca e sviluppo di tecnologie) nuova occupazione. Sono numerosi i settori, compresi quelli hard to abate, in cui l’idrogeno è destinato a rappresentare una svolta; lo stesso Piano Nazionale di ripresa e resilienza, indica che uno degli obiettivi per rendere il sistema italiano più sostenibile è avviare “la graduale decarbonizzazione dell’industria, ... Leggi su wired (Di mercoledì 29 settembre 2021) Distribuzione di idrogeno (foto: Dirk Vorderstraße / Flickr (CC BY 2.0))Ci sarà più idrogeno pulito nell’Italia e nell’Europa del futuro. Una certezza che viene dalle diverse agende strategiche nazionali e continentali (Pniec, Strategia per l’idrogeno Ue,Deal europeo) che riconoscono la primaria importanza di questo vettore come soluzione energetica sostenibile e perno di una filiera destinata a generare, grazie agli investimenti (in produzione, strutture di distribuzione e consumo ma anche ricerca e sviluppo di tecnologie) nuova occupazione. Sono numerosi i settori, compresi quelli hard to abate, in cui l’idrogeno è destinato a rappresentare una svolta; lo stesso Piano Nazionale di ripresa e resilienza, indica che uno degli obiettivi per rendere il sistema italiano più sostenibile è avviare “la graduale decarbonizzazione del, ...

Ghigo1968 : RT @Napalm51: -'Salve, disdico prenotazione perché non ho il green pass' +'ma no, noi albergatori non lo chiediamo' -'certo, ma solo voi, p… - nino_giovanni : RT @RepubblicaAF: Idrogeno verde in Puglia: Edison, Snam, Saipem e Alboran insieme per il progetto 'Green Hydrogen Valley' - StaseraItalia : Con noi a #StaseraItalia, anche l'assessore alla sanità della regione Puglia, Pier Luigi Lopalco: 'Quando il virus… - Madeintaranto : #Taranto secondo nuove prospettive #green? Complimenti a Renato Sansone #Puglia #Madeintaranto #salento… - COSPCENTROSUD : PRAP PUGLIA E BASILICATA BAR GREEN PASS CARTA VERDE RICHIEDE COPIA FASCICOLO -