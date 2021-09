(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilhato il suo addio alparlando della "decisione più dura" della sua vita. "E' difficile per me accettare che il mio tempo come pugile sia finito - ha detto ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La superstar del pugilato, il filippino Manny #Pacquiao ha annunciato il suo ritiro dal ring in un video pubblicato su #T… - iconanews : ++ Pugilato: il filippino Manny Pacquiao annuncia il ritiro ++ - giornaleradiofm : Approfondimenti: Pugilato: il filippino Manny Pacquiao annuncia il ritiro: (ANSA-AFP) - ROMA, 29 SET - Il filippino… - SportRepubblica : Pugilato, il campione filippino Manny Pacquiao annuncia il ritiro: è candidato alle presidenziali - Agenzia_Ansa : La superstar del pugilato, il filippino Manny #Pacquiao ha annunciato il suo ritiro dal ring in un video pubblicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Pugilato filippino

Agenzia ANSA

IlManny Pacquiao ha annunciato il suo addio alparlando della "decisione più dura" della sua vita. "E' difficile per me accettare che il mio tempo come pugile sia finito - ha detto il ....... Nel 2015 è stato protagonista insieme a Floyd Mayweather del Match del secolo , l'incontro di boxe con montepremi di 200 milioni di dollari , il più ricco della storia: il pugile, ...Il 12 volte campione del mondo in un videomessaggio pubblicato su Twitter, "oggi annuncio il mio ritiro". Pacquiao l'ha definita "la ...Il primo problema per i filippini è iscriversi alle liste per votare. Gli uffici sono rimasti chiusi per settimane causa pandemia. Il pugile Manny Pacquaio ha ufficializzato la sua candidatura ...