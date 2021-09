Psg, Neymar spegne le polemiche: foto con Messi e Mbappé (Di mercoledì 29 settembre 2021) Primo gol, prima grande vittoria ma soprattutto un abbraccio che spegne ogni tipo di polemiche. Leo Messi pensa e agisce già da leader del Paris Saint Germain dopo la vittoria per 2-0 con un suo gol contro il Manchester City nel match della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Negli spogliatoi Neymar ha pubblicato sul suo profilo uno scatto che lo ritrae abbracciato a Messi e Mbappè, in una settimana turbolenta e segnata dalle polemiche per una lite a distanza tra il brasiliano e il francese. A riportare l’ordine ci pensa Messi, già al centro di tutto nel suo nuovo mondo parigino, anche nell’abbraccio tra due amici in lite. foto Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ 10 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Primo gol, prima grande vittoria ma soprattutto un abbraccio cheogni tipo di. Leopensa e agisce già da leader del Paris Saint Germain dopo la vittoria per 2-0 con un suo gol contro il Manchester City nel match della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Negli spogliatoiha pubblicato sul suo profilo uno scatto che lo ritrae abbracciato ae Mbappè, in una settimana turbolenta e segnata dalleper una lite a distanza tra il brasiliano e il francese. A riportare l’ordine ci pensa, già al centro di tutto nel suo nuovo mondo parigino, anche nell’abbraccio tra due amici in lite.Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ 10 ...

SquawkaNews : PSG 2-1 OL FT: ?? Lucas Paquetá ?? Neymar (P) ?? Mauro Icardi Mauricio Pochettino's side win it in the third minu… - sportface2016 : #Psg, #Neymar spegne le polemiche: foto con #Messi ma soprattutto con #Mbappe - MagliaCalcio : PSG, Neymar spegne le voci e posta una foto abbracciato con Messi e Mbappe - TUTTO mercato WEB… - rompipallex : Io comunque ancora non realizzo che Messi ieri ha davvero segnato con la maglia del PSG e poi si è ritrovato travol… - PSG24hours : RT @Sellodegol: Primer GOOOLAZOOOO de Lionel Messi con el PSG. #Messi #Neymar #Mbappe #PSG -