Psg-Manchester City, Pochettino: “Squadra ancora in costruzione” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prima grande vittoria della stagione ma soprattutto primo gol di Messi in Champions League con la sua nuova maglia. L’allenatore del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino può dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi in casa contro il Manchester City di Guardiola sconfitto per 2-0. Ma vede anche gli aspetti su cui migliorare: “La prestazione della Squadra è stata buona. Siamo stati bravi a soffrire nei momenti difficili, stando compatti per difendere il risultato ma anche giocando a calcio quando attaccavamo. Le squadre si costruiscono nel tempo. Abbiamo un gruppo positivo, dobbiamo congratularci con i nostri giocatori per questo grande sforzo collettivo. Ci sono delle cose da migliorare ovviamente. Parliamo di una Squadra ancora in costruzione. Ogni elemento si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prima grande vittoria della stagione ma soprattutto primo gol di Messi in Champions League con la sua nuova maglia. L’allenatore del Paris Saint Germain, Mauriciopuò dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi in casa contro ildi Guardiola sconfitto per 2-0. Ma vede anche gli aspetti su cui migliorare: “La prestazione dellaè stata buona. Siamo stati bravi a soffrire nei momenti difficili, stando compatti per difendere il risultato ma anche giocando a calcio quando attaccavamo. Le squadre si costruiscono nel tempo. Abbiamo un gruppo positivo, dobbiamo congratularci con i nostri giocatori per questo grande sforzo collettivo. Ci sono delle cose da migliorare ovviamente. Parliamo di unain. Ogni elemento si ...

