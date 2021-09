"Provo pena, che persona è". Elsa Fornero usa Morisi per seppellire Salvini: violentissima | Video (Di mercoledì 29 settembre 2021) La vicenda di Luca Morisi diventa il "De Profundis" per Matteo Salvini. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, Elsa Fornero celebra né più né meno il "trapasso politico" del leader della Lega, a suo dire trascinato a picco dai guai con la giustizia del suo ex responsabile della comunicazione indagato a Verona per cessione di sostanze stupefacenti. Una vicenda strettamente personale che diventa però un pretesto per mettere a processo (e seppellire) la Bestia, la macchina social di cui Morisi è stato ideatore e guida fino alle dimissioni della scorsa settimana, prima della tempesta giudiziaria. L'ex ministra del Welfare per anni è stata una degli obiettivi della campagna mediatica di Salvini, che di pensioni, esodati e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) La vicenda di Lucadiventa il "De Profundis" per Matteo. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7,celebra né più né meno il "trapasso politico" del leader della Lega, a suo dire trascinato a picco dai guai con la giustizia del suo ex responsabile della comunicazione indagato a Verona per cessione di sostanze stupefacenti. Una vicenda strettamentele che diventa però un pretesto per mettere a processo (e) la Bestia, la macchina social di cuiè stato ideatore e guida fino alle dimissioni della scorsa settimana, prima della tempesta giudiziaria. L'ex ministra del Welfare per anni è stata una degli obiettivi della campagna mediatica di, che di pensioni, esodati e ...

Sul creatore della "Bestia": "Provo molta pena per Luca Morisi. È l'ennesimo esempio di come una persona di grande talento possa venir rovinata dalla droga. Mi fa orrore chi strumentalizza la vicenda,...

