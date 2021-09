Provenzano: “Da Salvini spudorata doppia morale sul caso Morisi, ricordiamo le parole usate per Cucchi. Lega in crisi irreversibile” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Si tratta di una vicenda personale, ma non mi unisco al coro ipocrita di queste ore. Morisi è stato un uomo di potere, un cardine della Lega di Salvini, dal Viminale ha guidato una macchina responsabile del linguaggio di odio che si è riversato sul Paese. E del dolore inflitto a chiunque finisse sotto la sua Bestia“. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano, 39 anni, ex ministro del Sud nel secondo governo di Giuseppe Conte. Non c’entra il garantismo, dice Provenzano, ma si parla “della spudorata doppia morale di Salvini: basti ricordare le parole usate nei confronti di Stefano Cucchi“. In queste ore di difficoltà i vertici del Pd avevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Si tratta di una vicenda personale, ma non mi unisco al coro ipocrita di queste ore.è stato un uomo di potere, un cardine delladi, dal Viminale ha guidato una macchina responsabile del linguaggio di odio che si è riversato sul Paese. E del dolore inflitto a chiunque finisse sotto la sua Bestia“. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è il vicesegretario del Pd Peppe, 39 anni, ex ministro del Sud nel secondo governo di Giuseppe Conte. Non c’entra il garantismo, dice, ma si parla “delladi: basti ricordare lenei confronti di Stefano“. In queste ore di difficoltà i vertici del Pd avevano ...

