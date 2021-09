Prevenzione e sport: al San Pio la giornata mondiale del cuore con Ivano Bordon (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Uno dei più grandi esponenti della scuola degli estremi difensori del calcio italiano, Ivano Bordon, campione degli anni ’70 – ’80, ha fatto da testimonial oggi presso l’Aula Magna dell’ospedale San Pio in occasione della “giornata mondiale del cuore”, presentando il suo libro “In presa alta. Le parate di una vita di un portiere gentiluomo di altri tempi”. Sostituto di Lido Vieri nell’Inter, secondo solo a tale Dino Zoff in Nazionale, Bordon, due volte Campione del mondo, tre volte Campione d’Italia, ha voluto riservare il proprio pensiero soprattutto ai più giovani, cui ha detto di coltivare le proprie passioni con il cuore e la volontà. Presentato al pubblico dal Direttore sanitario Giovanni Di Santo e da Mariano Scherillo, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Uno dei più grandi esponenti della scuola degli estremi difensori del calcio italiano,, campione degli anni ’70 – ’80, ha fatto da testimonial oggi presso l’Aula Magna dell’ospedale San Pio in occasione della “del”, presentando il suo libro “In presa alta. Le parate di una vita di un portiere gentiluomo di altri tempi”. Sostituto di Lido Vieri nell’Inter, secondo solo a tale Dino Zoff in Nazionale,, due volte Campione del mondo, tre volte Campione d’Italia, ha voluto riservare il proprio pensiero soprattutto ai più giovani, cui ha detto di coltivare le proprie passioni con ile la volontà. Presentato al pubblico dal Direttore sanitario Giovanni Di Santo e da Mariano Scherillo, ...

