Premier League, premio speciale ai club con più vaccinati anti Covid (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Premier League offrirà un premio speciale ai club con il maggior numero di vaccinati contro il Covid. Il massimo campionato inglese ha rivelato che 13 delle suoi 20 società presentano in rosa meno del 50% dei giocatori completamente vaccinato. Da qui la mossa della lega, che ha scritto direttamente ai club offrendo uno speciale "premio" a chi avrà il maggior numero di giocatori vaccinati. Nella lettera, visionata da Sky Sports News, non è stato indicato l'importo dell'incentivo.

