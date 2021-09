Precop26, Cingolani riprende Greta Thunberg: “Oltre che protestare bisogna trovare soluzioni” (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Precop26 di Milano comincerà il 30 settembre e si concluderà il 2 ottobre. Si svolge presso il MiCo – Milano Convention Centre. L’obiettivo principale è quello di preparare il campo per la Cop26. A novembre il Regno Unito, insieme all’Italia, ospiteranno un evento che molti ritengono essere la migliore, nonché ultima, opportunità del mondo per tenere sotto controllo le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici. Nella giornata di ieri, martedì 28 settembre, il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e l’attivista Greta Thunberg si sono ritrovati sullo stesso palco, a Milano, per aprire i lavori. “Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattati insieme, non esiste un’unica soluzione – ha annunciato Cingolani nel discorso di apertura della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi Milano comincerà il 30 settembre e si concluderà il 2 ottobre. Si svolge presso il MiCo – Milano Convention Centre. L’obiettivo principale è quello di preparare il campo per la Cop26. A novembre il Regno Unito, insieme all’Italia, ospiteranno un evento che molti ritengono essere la migliore, nonché ultima, opportunità del mondo per tenere sotto controllo le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici. Nella giornata di ieri, martedì 28 settembre, il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto, e l’attivistasi sono ritrovati sullo stesso palco, a Milano, per aprire i lavori. “Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattati insieme, non esiste un’unica soluzione – ha annunciatonel discorso di apertura della ...

