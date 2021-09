Advertising

RobbVabb : RT @rep_roma: Roma, operaio di 47 anni precipita da un'impalcatura all'11esimo piano e muore [aggiornamento delle 15:07] - giornaleradiofm : Approfondimenti: Precipita da impalcatura, muore operaio a Roma: (ANSA) - ROMA, 29 SET - Un operaio è morto precipi… - abboapk : Basta morti bianche, la sicurezza sul lavoro è una priorità!!! #Roma, operaio di 47 anni precipita da un'impalcatur… - rep_roma : Roma, operaio di 47 anni precipita da un'impalcatura all'11esimo piano e muore [aggiornamento delle 15:07] - iconanews : Precipita da impalcatura, muore operaio a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita impalcatura

Da una primissima ricostruzione della polizia, sembra che il 47enne sia precipitato dall'all'undicesimo piano. Inutili i soccorsi. . 29 settembre 2021Da una primissima ricostruzione della polizia, sembra che il 47enne sia precipitato dall'all'undicesimo piano. Inutili i soccorsi.Un operaio è morto precipitando da un'impalcatura in un cantiere a Roma. E' accaduto in viale America all'Eur. Sul posto gli agenti del commissariato Esposizione. (ANSA) ...Un operaio è morto precipitando dall’impalcatura in un cantiere in viale America all’Eur. Sul posto gli agenti del commissariato Esposizione. Da una primissima ricostruzione della polizia, sembra che ...