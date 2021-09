Potremmo aver trovato il primo pianeta che orbita intorno a tre stelle

Leggi su wired

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’immagine mostra i 3 anelli del disco, dove quello interno ha forma circolare (perché visto dall’alto) mentre gli altri due sono osservati a un angolo tale da apparire ovali. Le trecentrali non sono visibili. L’immagine è associata allo studio: 10.3847/2041-8213/ab8eb4 (foto: ALMA (Eso/Naoj/Nrao), Bi et al., Nrao/Aui/Nsf, S. Dagnello)Ad ognila sua stella. Siamo abituati che in un sistema planetario ci sia un’unica stella, come avviene nel nostro Sistema Solare con il Sole. Ma in realtà ci sono anche sistemi composti damultiple e gli scienziati ne hanno già individuato qualcuno. Ora un gruppo internazionale di ricerca, di cui fa parte l’università di Warwich nel Regno Unito, ha identificato un(un eso) che potrebbe ruotarea 3 ...