Pontina, maxi incidente all'altezza di Pomezia sulla laterale: scontro tra più veicoli, la situazione (FOTO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Brutto incidente pochi minuti fa sulla laterale della Pontina. Lo scontro, che ha coinvolto più veicoli, è avvenuto all'altezza di Pomezia in direzione Roma, in corrispondenza del Parco Commerciale 51. Forti i rallentamenti anche perché la carreggiata risulta praticamente ostruita. Ripercussioni e disagi si registrano anche sulla statale 148. (FOTO: Adriano Morelli)

